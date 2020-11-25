大陸近期氯化鉀市場持穩上調，進口商挺價惜售，市場可售現貨較為緊張，硫酸鉀市場因整體庫存壓力小，價格穩中上行。伴隨時序邁入冬季備肥階段，需求逐步增溫，鉀肥貨源轉趨緊俏，有助價格穩步墊高，東鹼（1708）營運加分推進。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。前三季營收30.67億元，淨利1.22億元，EPS0.44元。

分析師指出，除大陸市況持穩升溫外，不同於美國市場，其他地區主流氯化鉀市場價格總體也維持穩定，巴西地區整體庫存量持續降低，但總體進口量維持高位運作，後期價格不排除上漲的可能。

大陸目前已進入冬季備肥階段，需求逐步增長。因國際市場氯化鉀持續的拉漲，進口商挺價惜售心態比較重，加上市場現貨有限，近期港口新到貨源量並不大，後續新到補充貨源也不充足，部分緊俏貨源仍舊緊張，硫酸鉀價格預計後期企穩並伴有小幅回暖。

(工商 )