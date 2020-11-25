疫情衝擊捷運人流，台北捷運今年前三季運量下滑14.7％，普遍有9～30％不等的衰退，觀光景點及大站旅運重創，不過末端站、房價平價區段的捷運站旅運量抗跌，旅運最抗跌四站中，就有小碧潭、頂埔和迴龍三站是捷運末端站，下新莊三站輔大、丹鳳、迴龍三站居抗跌前十名，反映對於平價區段的房市需求持續提升中。

台北捷運2020年旅運量首度呈現衰退，動物園、松山機場及台北101站衰退幅度超過三成，西門、劍潭、中正紀念堂、板橋、台北車站、淡水、龍山寺、國父紀念館等大站，也都有超過二成以上的衰退幅度，市區觀光景點搭乘旅運需求大幅降低。

相較下，不少北捷路網的後段站次，旅運量衝擊有限，小碧潭站逆勢成長11％，頂埔站減0.9％，下新莊三站輔大、迴龍、丹鳳約減少4～6％，台北市捷運站則以港湖二站西湖和昆陽站，減少幅度在6％以內，最為抗跌。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，今年上半年因疫情，旅客大幅減少、企業調整居家辦公模式以及通勤方式改變，大眾運輸受到不同程度的衝擊，捷運旅運抗跌的車站多為通勤熱點，周遭房市需求穩定，相對保值。

以過去旅運量長年敬陪末座的小碧潭站來說，自2018年IKEA與京站等商場相繼開幕，帶動人流，成為今年北捷旅運量唯一成長的捷運站，周邊中古屋均價仍保有4字頭；頂埔站緊鄰土城工業區及頂埔科技園區，充足的就業人口帶來通勤需求，捷運三鶯線將以頂埔作為轉乘站，未來連結三峽、鶯歌等區域，擴大當地生活圈，區內房產保值性佳。

下新莊三站輔大、丹鳳、迴龍是中和新蘆線末端三站，在捷運新莊線開通後，進入台北市的通勤時間僅需20分鐘，大樓房價約每坪34～36萬、公寓房價約每坪27萬，購屋負擔相較蛋黃區輕鬆不少，受到自住族群青睞吸引民眾進駐，這次在疫情中旅運人流受到的影響也較小。

(工商 )