60歲劉姓婦人，在2016年間向連姓婦人購買坐落在台中市西屯區社區大樓的1處凶宅後，去年委託73歲的謝男售屋，潘姓買方看屋後約定以600萬元成交，但劉、謝涉嫌刻意隱瞞凶宅，由不知情代書在買賣契約書備註欄填上「吉屋」，事後，潘男得知提告。台中地檢署依詐欺取財罪嫌起訴兩人。

劉婦在2016年間向連姓女子購買西屯區一處曾發生過凶殺案的社區大樓房屋，連女提供的委託銷售契約書及現況說明書已有關於凶殺案的記載。劉女夠該屋3年後有意出售該屋，授權仲介謝男售屋，謝男在路邊電線桿張貼售屋廣告。

潘男看屋後，與劉、謝等人在2019年8月30日相約在代書事務所簽訂買賣契約書，劉、謝兩人涉隱瞞未告知潘男，交易的房子是「凶宅」，潘男在雙方辦理買賣用印時，還詢問是否「吉屋」，劉、謝兩人卻持續隱瞞，並同意讓代書在不動產買賣契約書的備註欄，補充記載「本房屋為吉屋，賣方確認無誤」。

劉、潘買賣雙方簽名確認後，完成交易。事後，潘男得知買到「凶宅」，怒告前屋主劉女及仲介謝男。劉、謝兩人口徑一致都說「不知道」該屋是「凶宅」，並否認詐欺。劉女喊冤說，她是無辜的，只是純粹買賣房子，「買也不知道」、「賣也不知道」；謝男則說，賣房子都是劉女自己處理的，因劉女說沒賺錢，結果他連小紅包也沒賺到。

檢方認為，「凶宅」足以影響購買意願及交易價格，是不動交易的重要事項，出賣人在簽訂買賣契約時，有告知義務，認定劉、謝兩人供詞是事後卸職之詞，不足採信，依詐欺取財罪起訴。

(中時 )