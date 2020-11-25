自爆「住家遭搜索」！ 吳怡玎槓法務部長：名字不同可執行？

國民黨不分區立委吳怡玎，今天上午在立院質詢法務部長蔡清祥時自曝，清晨遭法務部調查局搜索住處，但搜索票上寫的名字其實是未與她同住的胞妹的名字。隨後吳怡玎也解釋，在質詢時提到此事並非為了施壓，而是想主動透露此事，避免事後被人加油添醋的爆出。

媒體詢問吳怡玎在立法院質詢時提及此事，是否會擔心被外界認為是在對法務部施壓？吳怡玎回稱，其實照理來說她可以直接把法務部調查局的人員轟出去，因為搜索票上寫的不是她的名字，但實際上她也讓調查局入屋搜索了，她不想施壓，事發後也在考慮是否要提此事。

吳怡玎說，後來她想，立法院沒有祕密，事情一定會爆出，「讓別人爆，很多事情沒事都會變成有事」，「與其人家之後爆且講一些有的沒的，我不如自己爆」，可以看出她今天質詢時也沒有對法務部施壓 ，而是詢問法務部長以通案情況，搜索票並非本人名字到底是否需要給搜索？部長也坦言有灰色空間，帶隊者要斟酌。

對於外傳本次搜索疑與康友股票遭炒作有關，吳怡玎表示，調查局聲稱跟《證券交易法》有關，她覺得可能是康友的事情，因為此事涉及的人很多，現在檢警也在擴大調查，而吳家當初確實有持股，可能也就因此成為偵辦的對象之一，既已進入司法過程，就把事情交代清楚，這年代交易、通聯都有紀錄，把事情釐清就好，希望真相趕快水落石出。

(中時 )