桃園市龍潭區親子設施「舞動園區」，近期再傳幼童與大孩子共玩設施時，因「能力差距」而不慎受傷，讓部分家長感嘆使用說明形同虛設，「乾脆拆掉算了」。龍潭親子建設推廣聯盟理事長黃琬瑄指出，爸媽應教導孩子認識遊具、辨別「使用時機」，協助大小孩子進行溝通，建立友善遊戲氣氛，才能避免意外發生。

市議員林昭賢指出，位於國道3號橋下舞動園區的遊戲場，供5歲到12歲以下兒童遊玩，成立以來廣受民眾歡迎，但他日前接獲陳情，發現園區內又發生大小朋友共玩受傷事件，引發網路一陣討論，有人認為操作不當為意外主因，也有人怒批告示牌形同虛設、乾脆拆掉，他便邀集公所實地現勘、定期實施安全檢查，降低意外發生率。

黃琬瑄指出，由於龍潭遊戲場分齡狀況欠佳，12歲以上的孩子少有極限和體健設施可玩，進而產生大小孩子共玩時的糾紛。建議爸媽外出「遛娃」時，應將注意力放在幼童身上，陪伴寶貝認識遊具玩法、使用時機，避免雙方因玩樂的能力差距，引起爭執和傷害。

黃琬瑄表示，若幼童遇上玩樂強度高的孩子，建議家長可使用輕鬆、遊戲化的語言，協助正在玩樂的孩子接受新成員，並提醒共玩時的注意事項，打造平等、尊重的對話空間，消弭大小朋友之間的對立，也能促使幼童學習在遊戲場上和他人建立連結，訓練溝通技巧。

養護單位龍潭區公所保證，遊戲場設置時有取得安全合格標準，公所每天也會派人巡檢設備，查看是否異常、異音，若有問題將拉起封鎖線執行修繕作業，加上地坪鋪面為彈性地墊，周邊也設有相關告示牌說明遊具玩法，期能降低孩童遊玩傷害。

(中時 )