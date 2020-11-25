日前傳出美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）原擬12月5日來台訪問，但因出訪包機恐需高額花費，因此在顧慮觀感後決定取消。綠委陳亭妃今日受訪時表示，尊重惠勒的決定，並認為未來拜登政府上台後，會有更多美國官員到台訪問。

據了解，惠勒原本打算應邀來台，討論海洋保護、空氣品質、兒童健康等公共議題，但近日紐約時報報導，其包機等相關費用至少需25萬美元，遭外界認為，川普政府即將下台，閣員任期已不到2個月，這個時機出行，是否有濫用公帑的疑慮，惠勒也已決定推遲訪台行程。

陳亭妃說，台灣原本是很開心，要歡迎美國的環保部長過來，但是因為媒體事先的曝光，而導致目前在政權交接階段，有很多不同的揣測，也影響到出訪預算的支出。因此美方考慮先行取消，我們也尊重，這是美國的內政問題。

陳亭妃認為，這個行程雖然取消，但相信不會是結束，而是開端，未來在拜登政府上台後，相信會有更多美國的官員來到台灣訪問。

(中時 )