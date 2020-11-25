為替成年泛腦部障礙、自閉症族群築家，台灣肯納自閉症基金會於桃園市龍潭區推動「肯納社福園區」，興建綜合性的社會福利大樓，提供社區日間服務與住宿長期照顧等多元性服務，24日正式舉辦動土典禮，預計2023年正式營運，約有80戶身障家庭可受惠。

肯納症俗稱「自閉症」，起因於不明腦傷所導致的發展障礙，患者在認知、語言方面展生學習困難，人際溝通尤其如此。台灣肯納自閉症基金會於2004年成立，以服務成年肯納症為主，目前年齡最大者已超過40歲，近日更選定龍潭施作綜合型社福園區，靠著外界募經費、物資，打造全日型的社會福利照顧機構。

基金會董事長彭玉燕表示，她兒子也是肯納症患者，由於年齡越高，老化問題越趨嚴重，若有空間能讓身障者在充足資源下繼續生活，不用離開父母的陪伴，也不會孤單終老。她說，社福大樓設計有個缺角，代表孩子們為先天腦傷，永遠需要他人照顧，呼籲社會能以愛心填補缺角。

即將興建的社福大樓現已在社會局協助下取得同意籌設許可及建照申請，大樓為並列式前後2棟的建物，每棟均為3層樓高，以廊道連結周邊設施，依需求提供身障者全日型住宿照顧、日間型生活照顧、社區日間作業設施服務等服務，周邊也將設置休閒農場，打造綜合型社福園區，預計於2023年正式營運，提供80名身障者全方位的照顧服務。

(中時 )