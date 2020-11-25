政院明年編列4858萬元新聞傳播業務費用，遭疑砸大錢「大內宣」。行政院表示，把新傳處所有的整體預算都列為廣告費用，是與事實不符，呼籲外界勿扭曲事實。

政院近期深陷小編圖卡風波，今天立法院內政委員會處理行政院預算凍結書面報告案時，又被外界質疑明年編列近5000萬元的新聞傳播業務費用，目的在於政令宣導。

對於外界質疑，行政院表示，政府的相關政策宣傳預算都必須受國會監督審查，以及監察院的事後審計。若把新傳處所有的整體預算都列為「廣告費用」，與事實不符，呼籲外界勿扭曲事實。

(中時 )