遭疑砸錢大內宣 政院：新傳處預算非廣告 13:242020/11/25 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院否認砸大錢大內宣(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院明年編列4858萬元新聞傳播業務費用，遭疑砸大錢「大內宣」。行政院表示，把新傳處所有的整體預算都列為廣告費用，是與事實不符，呼籲外界勿扭曲事實。 政院近期深陷小編圖卡風波，今天立法院內政委員會處理行政院預算凍結書面報告案時，又被外界質疑明年編列近5000萬元的新聞傳播業務費用，目的在於政令宣導。 對於外界質疑，行政院表示，政府的相關政策宣傳預算都必須受國會監督審查，以及監察院的事後審計。若把新傳處所有的整體預算都列為「廣告費用」，與事實不符，呼籲外界勿扭曲事實。 (中時 ) #預算 #費用 #行政院 #事實 #大內宣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台經院：高房價讓買方縮手 明年新屋大量釋出 11:232020/11/25 財經 健保喊漲 醫療險投保前必看4重點 不怕「醫不起」 09:382020/11/25 健康 林鄭施政報告 大篇幅讚國安法：非中央出手不可 12:502020/11/25 兩岸 永和老翁稱「妻死無子」賣玉蘭花 熱心人搶買！真相曝光 09:162020/11/25 社會 有政府會作圖！ 行政院明年霸氣編列5千萬做「大內宣」 12:512020/11/25 政治 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 《美股》獲利太遜 Gap盤後暴跌逾11％ 11:082020/11/25 財經 前立委蔡豪性侵女員工 二審維持原判 11:172020/11/25 社會 新聞透視》潛艦國造動工 困難才開始 04:102020/11/25 政治要聞 2天內姊傷弟亡 父母否認虐童 04:102020/11/25 地方新聞 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 陳其邁深夜發長文 貼這張鞠躬照 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 走過喪妻之痛 前藍營國大代表愛上小24歲名媛 大方承認「小仙女」 - 政治 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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