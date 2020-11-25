大陸房地產企業多元化早不是新鮮事。業界最為耳熟能詳的，便是恒大造車、碧桂園造機器人和萬科養豬。例如11月12日，恒大汽車官方就宣佈恒大汽車上海、廣州兩地的生產基地全面啟動試生產調試，按照之前的計畫，這兩個生產基地全面達產後能做到每分鐘生產1輛車。

據克而瑞研究中心2019年統計的資料顯示，大陸TOP 30的房企中，有70％的企業都發佈過多元化業務戰略；TOP 100房企中更有97％的企業佈局了多元化業務。

此外，另依據大陸房企巨頭的碧桂園做機器人同樣高調。從2018年碧桂園創始人楊國強宣佈進軍機器人領域至今，碧桂園旗下先後成立2家機器人公司，建築機器人公司博智林機器人和餐飲機器人公司千璽機器人集團。

具體產品面更覆蓋建築機器人、安防機器人、清潔機器人和廚藝機器人多品類。11月初博智林機器人也發佈9款43台建築機器人，用於順德碧桂園一個專案。

(旺報 )