面對航空城徵收戶抗議不公的爭議，桃園市長鄭文燦25日上午在市政會議表示，將調整安置住宅房型，讓住戶可選擇繼續住小坪數，「一坪換一坪、舊房換新房」，秉持居民權益極大化原則處理。

鄭文燦表示，目前航空城計畫正在進行地主配地的意願登記，按照目前進度，預估會有9成以上的居民選擇配地，代表地主對於航空城計畫有信心。十大優惠加碼方案實施後，預估總補償費從評點原計值10.6元的432億元增至668.53億元，總計增加236.53億元，其中民航局機場園區增加134.38億元，市府負責附近地區增加102.15億元。以這個新方案計算，平均補償率提高超過50％以上。

日前航空城小坪數徵收戶抗議，原有建物坪數未達最小30坪數規定，得再額外花錢向政府買地，剩餘補償費根本無法再裝潢重建。

鄭文燦表示，安置住宅最低30坪，安置街廓最小30坪，原意是希望「一坪換一坪，舊房子換新房子」，改善原本機場附近老舊社區的住宅品質，安置到未來捷運站附近生活機能好的區位。如果有不足30坪的住戶，可以以8折增購重建土地或房屋坪數，市府也會協助優惠貸款。如果居民希望以原有的小坪數換屋，市府也會調整安置住宅房型，讓一坪換一坪可以實現。 建築物評點從2018年的10.2提高至現在的12.2，同時，加計拆遷簽約金5％，自動拆遷獎勵金50％，第一期優先區25％，租金補貼80萬元，加上二次人口搬遷費，補償金比桃園市過去的舊制好，也比新北市目前的標準高。

本次建築物複估將有4,000件以上受惠，其中加強磚造建築物每坪補償可以提高補償至9萬5千元以上，鋼筋混凝土建築物每坪10萬2千元以上。高於目前實際的營造發包市價每坪8萬元，居民足以完成重建。

(工商 )