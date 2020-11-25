針對媒體報導中油在非洲查德奧瑞油田礦區經營權岌岌可危，中油25日發佈嚴正聲明反駁，絕無此事。中油表示，國際油礦探採為分攤風險，都會進行股權轉讓，如今探採已有成果，第一船原油將運回台灣，即可明證中油掌握經營權，外界質疑不攻自破。

中油指出，油氣探勘者常常會面臨到可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險；為分散風險降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓，權益轉讓的多寡則由買賣雙方商業協商後定案。

在2016年轉讓35％權益予海南華信前，中油與查德政府及海南華信皆有簽署確保營經營權的法務文件，因此經營權絕無媒體所言岌岌可危。

另，中油2017年取得查德總統同意開發奧瑞油田的頒令，2020年初奧瑞油田開始生產，並於同年提運第一船原油回台灣，皆可做為掌握經營權的實證。

中油強調，非洲產油國政府皆會要求擁有礦區部分權益以宣示主權，並由國際石油公司代墊該部分權益的費用，待礦區投產後，再由政府權益油的收入來償還。

中油經營的查德礦區也是依此辦理，12月初即將運抵台灣的第一船原油中，即包含查德政府償還中油代墊款的政府權益油。

(工商 )