長榮交響樂團團長張士逸表示，曲目編排都以咖啡為主題，演奏各國曲目時彷彿置身國外品嚐咖啡。（周書聖攝）

2020台灣咖啡節邀請長榮交響樂團參與演出，28日將於古坑綠色隧道大草原登場，演出曲目特別結合雲林咖啡、布袋戲等元素，跳脫傳統交響樂框架。長榮交響樂團團長張逸士表示，曲目編排絕無冷場，精彩可期。

台灣咖啡節與長榮交響樂團今年都是成立第18年，各項活動皆邁向成熟，今年有愈來愈多年輕咖啡業者參與，規模比往年更加盛大，今年還邀請長榮交響樂團參與演出。

2020台灣咖啡節邀請長榮交響樂團參與演出，28日將於古坑綠色隧道大草原登場，演出曲目特別結合雲林咖啡、布袋戲等元素，精彩可期。（周書聖攝）

張逸士說，曲目編排都以咖啡為主題，觀眾聆聽法國香頌時，可以幻想在巴黎左岸喝著花神咖啡；欣賞古巴序曲時，幻想喝著古巴藍山咖啡；演奏台灣民謠時，就是喝著古坑咖啡。聆聽世界各國的音樂，彷彿也能聞到異國咖啡香，達成另一種偽出國的美好幻想。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，每次搭乘長榮航空降落都會聽到由長榮交響樂團演奏《雨夜花》這首歌曲，眼淚都忍不住掉下來。10年前古坑鄉公所製作的古坑人文紀錄片也是用長榮交響樂團的《雨夜花》，這次非常榮幸能邀請長榮來古坑演出。

長榮交響樂團將於28日下午4點古坑綠色隧道大草原盛大登場，演出曲目除了法國浪漫香頌、南美洲民謠、古典小品、台灣民謠以外，還有黃俊雄布袋戲配樂、星際大戰主題曲，曲目編排豐富多元，屆時勢必熱鬧非凡。

(中時 )