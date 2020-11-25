普誠科技公司前女員工控訴2007年起擔任張姓總經理祕書期間，多次遭總經理性騷擾，導致罹患憂鬱症，公司未妥善處理還惡意資遣。案經新北地院一審判決解雇無效且須賠償，普誠提出上訴，新北市產業總工會今（25）日上午率眾到普誠公司抗議，普誠由律師代表接受陳情書，並以書面回應並無草率處理，會持續溝通。

此案經新北地院一審判決解僱無效，判普誠須賠10萬餘元，新北市就業歧視評議委員會另裁處10萬元罰鍰，但普誠日前提出上訴及訴願。新北市產業總工會今號召20餘名勞團成員，在普誠大門口舉牌抗議。

新北市產業總工會秘書長王浩指出，普誠對員工申訴性騷擾未採立即有效糾正及補救措施，經主管機關認定違反性別工作平等法，卻一再否認違法，應公開道歉，呼籲普誠遵守一審判決，承認解僱違法，立即恢復被害勞工職務並補償薪資。

普誠公司委由律師接受陳情書並以新聞稿回應，公司按勞基法規定進行合法資遣，至於是否符合職業災害，因涉及醫療與法律專業，待二審法院釐清。在審理過程中，仍不斷與女員工協商，提出更高的和解金，雖遭女員工拒絕，將持續溝通、弭平爭議。

新北勞工局副局長吳仁煜表示，勞工局已開過1次就業歧視評議委員會，裁罰雇主10萬元，另召開過2次勞資爭議調解會，資方認為已進行訴訟，調解不成立。勞檢處也發動2次勞檢，要求公司在員工執行職務遭受不法侵害預防部分，應有完整的預防措施，要求限期改善完成。

(中時 )