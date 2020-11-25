民進黨立委高嘉瑜日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，與她自稱租屋10年買不起房子的言論差很大，她隨後又自曝房間衣物堆積照，起外界熱議。而今(25)日又有網友挖出前台北市議員童仲彥在今年初的發文，驚呼：難道買房殺價不成還修理建商的是她？

網友發文指出，近來高嘉瑜的擁房事件成了媒體報導焦點，而他發現，童仲彥在今年1月的時候曾發出一段沒頭沒尾的臉書貼文，文中提到「鬼王？女神？政壇到處是背刺的人，是不是該有爆料來抵制？」更提到有人買房跟建商要折扣不成，結果「修理他」；該貼文連結到今日的事件，讓該網友不禁懷疑，難道當時童仲彥就是在說高嘉瑜嗎？

童仲彥的貼文遭挖出，論壇上的網友紛紛驚呼「真相出來了！」表示高嘉瑜年初在質詢時得罪裕隆，現在又傳出硬要殺價得罪建商，四面楚歌，人人喊打，而且這個料童仲彥年初就爆出來了，一定是政界人人皆知的問題，只是在才爆發。

該貼文也引起討論，其他網友表示「真慘，得罪建商就是完蛋了」、「買房要折扣每個人都想要啊，但用立法委員的身分修理可是另一回事」、「得罪兩黨被聯合攻擊」、「這種料能具體拿出來，比酸他炒房還有用」、「大概是建商爆的料吧」。

(中時新聞網)