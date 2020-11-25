據最近一次的普通精算報告指出，勞保基金將在2026年破產，而截至去年為止，勞保潛藏負債已達10兆餘，勞保基金破產亟亟可危，立委曾銘宗表示，勞保草案何時可以送出來？在2024年蔡政府結束前是否會提出？勞動部部長許銘春僅強調，「勞保年改一定會面對處理」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」專題報告。

據勞保局資料指出，2017年收不抵支275億、2018年達251億、2019年達218億元，立委曾銘宗表示，但目前政府僅在今年撥補200億、明年撥補220億，這樣夠嗎？到底要多少才夠呢？許銘春說，初估要800億至1000億元才夠，但要撥補多少則待行政院決定。

曾銘宗說，潛藏負債目前以每年約5000億元增長，勞保條例年改草案何時可以送出？蔡政府2024年結束是否可提出？許銘春僅強調，「勞保年改一定會面對處理」，但目前仍持續蒐集意見。

(中時 )