台南市文化局重塑月津港園區內8道橋梁的燈光風格，延續月津港燈節所奠定「最美水岸」的稱譽。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市月津港燈節到2021年屆滿10年，為提升鹽水月津港親水公園景觀環境，打造常設藝術亮點，台南市政府文化局今年啟動「月津港水域景觀景觀改善計畫」，以24節氣意象規畫月津港夜間照明系統，並邀藝術家設置常設藝術作品，預定12月底完工，延續月津港燈節所奠定「最美水岸」美譽。

文化局表示，一般遊客對於鹽水月津港公園的印象，多是每年舉辦燈節的場所，台南市文化局為了有常設藝術亮點，獲內政部營建署「城鎮之心」工程計畫補助2400萬元，市府負擔600萬元，總計投入3000萬，主要針對月津港親水公園公1、公17水域進行整體常設景觀規劃，涵蓋範圍達7公頃以上，重塑園區內8道橋梁燈光風格。

月津港燈節連辦10年，在國內各大燈節、藝術祭尤其難得，市府為擴大燈節對於在地發展效益，2019年起推動「月之美術館計畫」，透過常態化、普及化方式，逐步改造鹽水成為無牆生態博物館。本次「月津港水域景觀景觀改善計畫」延續「月之美術館」概念，重新思考非節慶期間月津港，如何成為適合在地居民休憩的水岸空間，且能進一步吸引遊客前往參觀。

該計畫全面採用高品質LED投射燈，照明設計強度也依各區域夜間光環境氛圍進行調整，避免照明過度、過亮，兼具美學及節能環保，讓觀眾更加注意月津港生態環境的豐富多元。

由國際知名藝術家不二良、近年屢屢受邀參展國際重要藝術燈會的有用主張團隊所量身打造作品《釣魚小兔》及《鏡月－月境》，也已陸續進場施作並進入測試階段，預期12月底全案完工後，將成為溪北又一話題景觀亮點。繼新營美術園區的《童年狂想曲》彩虹小鼠後，可愛釣魚小兔現身月津港，也使溪北地區成為不二良童趣作品的天堂。

(中時 )