雖周二美股大漲，費半指數漲幅較小，台積電ADR跌1.52%。台積電(2330)今開高壓回，盤中跌5元至487元，也使得台股今開高走低，上攻13900點未成，反而失守13800點。

台積電ADR以96.64美元作收，下跌1.49美元，跌幅1.52%，換算每股為新台幣557.25元。台積電周一收低在492元，外資周二賣超11105張。台積電11月17日創下506元新高價，近六日則是高檔震盪，今早盤跌落490元，回測5日線。

台積電昨(24)日上午在南科晶圓十八廠新建工程工地舉行「台積電南科三奈米廠新建工程上樑典禮」，董事長劉德音致詞時表示，三奈米又將成為全球最先進的邏輯製程技術，使得台積公司將持續保持技術領先的地位。

董事長劉德音表示，台積公司朝三奈米製程量產的目標又邁進了一大步。規畫的三奈米廠廠房基地面積約為35公頃，潔淨室面積將超過16萬平方公尺，大約是22座標準足球場大小，當三奈米進入量產時，當年產能預估將超過每年60萬片2吋晶圓。

據台積電規畫，三奈米將於2022年下半年量產。

台積電今年量產的五奈米製程是繼七奈米製程後再次領先全球推出的最先進製程。晶圓十八廠將會是三奈米的主要生產基地，且又往前推進了一個全世代製程。三奈米又將成為全球最先進的邏輯製程技術，使得台積公司將持續保持技術領先的地位。台積電挾著技術領先的優勢，加上疫情反而推升需求，股價自去年底的331元大漲至500元，也帶動台股今年不畏疫情，加權指數頻創新高。

(時報資訊)