大陸又一股面臨暫停上市風險。即便把「-36億元的淨資產」強行轉正3個月後，老牌殼公司＊ST富控仍然沒有逃脫被暫停上市的命運。11月24日晚間，＊ST富控發佈公告指出，由於公司連續兩年淨資產為負值，觸及關於暫停上市的標準，公司股票將於11月25日起連續停牌。

回顧2019年以來，大陸A股退市股持續擴大。統計顯示，2020年以來共有16家上市公司被強制退市，另外有13家公司通過並購重組管道退市，年內退市公司合計達29家。

根據《中國證券報》報導，截至11月24日收盤，＊ST富控報收每股0.82元（人民幣，下同），總市值僅為4.49億元，已連續13個交易日收盤價格均低於股票面值，面臨著面值退市的巨大壓力。以當前股價計算，＊ST富控需要在未來復牌後7個交易日內上漲22％，才能避免退市。

回顧2015年期間，＊ST富控憑藉著網遊和互聯網的炒作，公司股價當年6月5日創下38.84元的歷史高點，最高市值達到200億元以上，如今已不足5億元，最新股價、市值較歷史高點回落幅度達97.89％。

(旺報 )