受到新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，面對後疫情時代，台中市要如何振興觀光？市議員謝志忠等25日質詢說，國內觀光景點要加強，如偽出國的環島郵輪為何獨漏台中港？市府應努力爭取讓台中人有機會搭郵輪環島遊。觀旅局長林筱淇說，市府與郵輪協會密集開會爭取郵輪停靠台中港。

市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、張耀中等，今天在市政總質詢指出，目前國際疫情仍嚴峻，雖已有疫苗但是成效未知？評估明年還是像今年下半年難以出國，市府應有因應辦法。

謝志忠指出，台灣環島觀光郵輪從基隆港出發，停靠花蓮港、高雄港等，卻獨漏台中港非常的「落漆」；明年依然無法出國觀旅局是否有爭取郵輪業者到台中港來，讓遊客坐郵輪可以從台中港出發，或從基隆港出發可環島玩到台中港，觀旅局趕快去協調讓郵輪業者願意到台中港來。

林筱淇表示，觀旅局於11月3、4日辦理行銷台中岸上高端品質遊程踩線團，參與成員有台灣郵輪代理商、郵輪旅遊主要旅行社業主等；主要向其推廣台中高端旅遊岸上行程，以期與其他縣市行程做一市場區隔，並推廣本市多元高端品質之旅遊形象。

林筱淇強調，觀旅局會持續與台中港務分公司合作，以共創港市發展榮景。「探索夢號」郵輪預計於110年1月18日及2月1日停靠台中港，觀旅局將辦理專案性的迎賓儀式，積極經營郵輪停靠台中港帶動中部地區的觀光旅遊市場。

(中時 )