孟子第73代孫女孟慶而先前參加金曲獎，以一件大開中門的爆乳禮服走紅，搶進各大版面，上週的金馬獎她不負期待以低胸禮服現身，再被網友狂讚。然她最近宣布死會，將嫁給音樂人男友Eddie，媒體報導，Eddie為了結婚砸了750萬在桃園買下新婚房，就等女主人入住。

孟慶而先前因為參加金曲獎一夕爆紅，隔周她發文透露因此引來媒體關注，不僅又有幕後工作，還有通告邀約，一周內瘦了2公斤，還不小心因天雨路滑跌倒，「這三天只睡十小時的我，身體真的好累。這但三天來的烈火特會，心靈卻好滿足。所以網友再怎麼評論，我都很喜樂吧。所以親友各種意見表述，我也hold得住吧。」

孟慶而明年將跟男友結婚。（圖／翻攝自孟慶而 Cheer臉書）

日前孟慶而驚喜宣布，今年7月接受認識20年、交往3年，同教會的音樂男友Eddie求婚，男方在陽台上下跪，已有結婚共識的她落淚答應，預計明年4月辦婚禮，形式採園遊會或戶外婚禮的方式，兩人郎才女貌，引來許多祝福。

據《ETtoday星光雲》報導，孟慶而和男友其實早在兩年前就規劃買新婚房，最後選定要價750萬、位於副都心商區的建案，如今已經完工交屋，人緣好的她還有許多朋友送家具，更有電子公司老闆的朋友送上人臉辨識五合一電子鎖，只要站在門前就能依靠人臉辨識進屋，讓她十分期待搬進新家那刻到來。

(中時新聞網)