櫃買中心表示，前兩周推出四場次櫃買指數系列及特色產業主題之線上業績發表會，本周連三場推出「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，24日櫃買特色主題之宇智（6470）、神準（3558）、新麥（1580）之後，明（26）日生技醫療主題登場，有杏昌（1788）、太醫（4126）、科懋（6496）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，截至10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6,091億元，占上櫃公司總市值約16％。26日將邀請醫療器材銷售與代理服務之領導廠商杏昌、主攻拋棄式醫療器材廠太醫（4126），以及從事罕見疾病藥物與快速檢驗試劑代理銷售廠商科懋（6496）等，線上直播說明業績以及營運展望。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可上櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。

(工商 )