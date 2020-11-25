台北景點暢遊卡2.0上市，祭出跨年晚會VIP席位供旅客抽獎拚好運，圖為2019年跨年101旁場景。（吳康瑋攝）

想坐在跨年晚會VIP席上，近距離觀看偶像演出嗎？北市府為慶祝「景點暢遊卡2.0」新版上市，且感恩旅客一路支持，推出「買景點暢遊卡，抽跨年晚會VIP席位的活動，民眾即日起至12月20日前，只要購滿2張景點暢遊卡，即有機會坐上跨年晚會的VIP席，不再怕人擠人。

觀傳局指出，北北基好玩卡今年升級再現，為了將逐漸回升的國旅熱潮，繼續延續下去，規畫物超所值的方案，即日起只要民眾購買「景點暢遊卡」，就可以將內含免費入場的20個景點、加碼升級成23個景點，絕對「景點加量不加價」，除了美麗華摩天輪、袖珍博物館之外，還改版加入超夯打卡點「北投文物館」、情侶約會聖地「淡水情人塔」， 以及藝術朝聖地「齊柏林空間」，還可以到「兒童新樂園」玩上一整天。

觀傳局表示，其中更超值的是，現在買卡加贈西門、北投、貓空3大商圈限量禮包，商圈31間必買店家，台北推薦美食、伴手禮、住宿折扣優惠一次擁有，若您手中還持有未使用的景點暢遊卡，卡片會自動升級成新版2.0的景點暢遊卡，享有升級的門票服務。

此外，觀傳局表示，目前台北跨年演唱會超強卡司陸續公布，民眾可以好好規劃一趟台北行程，只要購入「買卡抽VIP席位」台北跨年專區活動套票一組，就能獲得抽獎資格，並於12月22日中午抽出10組，共20席的VIP席次，人人都有機會和HEBE、伍佰、蕭敬騰、林宥嘉等大明星近距離一起倒數。

(中時 )