一名女網友日前幫同事做CPR（心肺復甦術），按壓過程導致同事胸口受傷，成功救回同事後卻遭對方提告傷害，讓她相當心寒地說「當初就不應該救」，她表示該同事因為血糖問題在地上抽搐，而且同事做人工受孕，好不容易受孕了，她為了避免「一屍二命」才在車上緊急搶救，沒想到好心卻沒好報。

該女網友日前接受《ETtoday》訪問表示，當時該同事昏迷指數降到13，意識模糊不清，躺在地板上抽蓄，她確定是因為血糖造成，公司也緊急派車送往醫院，在路上時她幫同事做CPR，沒想到事後卻遭同事控訴造成胸部、手部出現傷口，她說自己本來跟該同事關係就不好，事後她封鎖對方的LINE，沒想到同事還是用手機簡訊質問她。

網友替同事CPR被控傷害，他說因為對方已懷孕，不救是一屍兩命。（圖／翻攝自爆料公社）

同事控訴被該網友做CPR後，心臟出現問題，甚至要提出告訴，讓該網友相當痛心地說「當初就該送你去見閻羅王，CPR本來就會受傷」，她說同事本身就有心臟病，才會出現呼吸、心跳停止，並非是壓胸的後遺症，「難怪即使在台灣很多人學過CPR，因為怕惹麻煩還要跑法院，寧可打電話叫救護車就好。」她發文要網友幫忙評理。

該女網友說，同事本身患有第一型糖尿病，有做人工受孕，這一次好不容易成功了，「但她的邏輯很奇怪，沒有呼吸心跳了，我一定要壓她呀，寶寶才能跟著活呀。」

(中時新聞網)