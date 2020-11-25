前光芒投手莫頓(Charlie Morton)已經37歲，他原本有意今年就要退休，不過勇士今日宣布以1年1500萬美金(約4.3億台幣)簽下他，而這個金額正好是當初光芒拒絕選擇權的價格，勇士是莫頓大聯盟生涯的起點，勇士總管安森普洛斯（Alex Anthopoulos）認為莫頓已經找回2019年美聯賽揚票選第三的身手。

光芒在季後拒絕莫頓明年1500萬美金選擇權，在世界大賽期間莫頓曾坦言，若光芒不執行，他可能就考慮退休，他在2019年投出生涯年，拿下16勝6敗、240K、自責分率3.05的佳績，不過今年受到傷勢影響，9場先發只有2勝2敗，不過各隊都對這名老將相當有興趣，最後由勇士與莫頓達成協議，與他簽下1年合約。

而勇士正是莫頓效力的第一支球隊，他在2002年選秀會上獲選，並在2008年站上大聯盟，只不過隔年就被交易到海盜，兜兜轉轉11年後又回到老東家，安森普洛斯表示他們投手補強名單人選很少，而莫頓在他們心目中排名前2。

勇士目前先發投手輪值大致上有輪廓了，索羅卡(Mike Soroka)、佛萊德(Max Fried)、莫頓將是前3號先發，加上表現優異的新秀I.安德森（Ian Anderson）以及本月剛簽下的史麥利（Drew Smyly），先發5人已經有人選，再加上季後賽表現出色的萊特（Kyle Wright）、威爾森(Bryse Wilson)都是先發人選，提供板凳深度。

安森普洛斯表示明年賽季很長，因此投手深度非常重要，希望至少有6名令人滿意的先發，因此才簽下莫頓，此外雖然他今年因右肩傷勢缺陣3周，不過季後賽表現仍令他滿意，「在9月和季後賽中，我看見了他在2019的巔峰狀態。」

(中時 )