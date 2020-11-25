美籍華裔女星白靈主演的電影《墮胎師》入圍金馬獎最佳女主角，11月初便抵台準備，雖然與獎項擦肩而過，但她開啟觀光客模式，昨晚來到北投泡溫泉，不忘PO出大尺度照片，展現性感的胴體。

白靈在金馬獎穿戰袍。（圖／廖映翔攝影）

白靈24日透過instagram分享泡湯的心得，只見她來到北投知名溫泉酒店，陶醉的閉上雙眼，享受著泉水的溫暖，身上一絲不掛，秀出漂亮美背，纖細手臂恰好遮住雙峰，她寫道：「我在泡溫泉，太棒了，很好，這正是我需要的，很熱，但是很放鬆！」還挑逗粉絲：「水很燙，燒得我炙熱，我得冷卻下來，你也來嗎？」但又在文末附註：「如果你要愛，就先給愛！」

事隔一晚，白靈25日一早又曬出尺度更大的照片，她完全沒有穿衣服，坐在溫泉旁的平台上，一手捧著34C的傲人美胸，露出水蛇腰、翹臀與修長美腿，形容自己是「丟失在溫泉的女人」，她還問美國的粉絲「有來台灣泡過溫泉嗎？」白靈說她很喜歡泡湯，熱愛置身大自然的感覺。

許多網友看到白靈的溫泉記，再度被她的好身材驚豔到，紛紛留言讚美：「也太性感」、「超級美！我心中的金馬影后」、「白靈姐姐，你好漂亮！歡迎你來台灣玩」。

(中時新聞網)