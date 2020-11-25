《sin 七大罪～魔王崇拜～》由峮峮帶領 雨波!餓小璇!苔苔!喵少!沖田凜花!扮演七位大罪魔王登場 臣服於我們的腳下吧 ! 11/25正式上市 登入送限定獎勵角色 期間完成指定

由宇峻奧汀發行的《sin七大罪～魔王崇拜～》於今（25）正式在Google Play和App Store上市，登入就可免費獲得「杜魯西拉」、「安娜塔西亞」、「免費十連抽」。本作品源起於由Hobby Japan在2012年推出魔王崇拜型計劃《sin 七大罪》，以知名畫師Niθ(θ上面有^）擔任人設的多媒體企劃，後授權宇峻奧汀研發完成遊戲。

以魔王崇拜為主軸的大罪降臨篇，由代言人『台日啦啦隊女神』峮峮與Coser界女神們雨波、餓小璇、苔苔、喵少、沖田凜花等人共演大罪魔王。

◎雙平台上市好禮，登入開心領

◎雙平台上市好禮，登入開心領

官方表示，目前登入就可以領取限定獎勵『隸魔』度魯西拉與『魔星』安娜塔西亞，並且新用戶能再首次抽卡必中五星角色。除此之外，隨著歡慶上市活動，主線通關至少能領到100抽！

◎官方粉絲頁週週抽聲優簽名版

◎官方粉絲頁週週抽聲優簽名版

11/20~11/27送日笠陽子、Lynn簽名版，11/27~12/4送伊藤靜、原由實簽名版，12/4~12/11送高橋智秋、井澤詩織簽名版等，每周在官方粉絲團內，都有不同聲優的簽名版（絕版限量）準備送給大罪信徒們，你最喜歡的sin七大罪的聲優是誰呢？

※活動詳細以官方公布為準。

◎在新場地靈薄獄場景展開刺激冒險

◎在新場地靈薄獄場景展開刺激冒險

＊隸魔與魔星介紹：

據說是前世有淵源的靈魂，由於沉睡時間過久，致使靈魂產生不安定，而失去了大部分生前的記憶。獲得肉身之後化為隸魔，成為可以左右天魔之戰的第三勢力。只有在《sin 七大罪～魔王崇拜～》才有的原創角色群哦。

＊靈薄樂園介紹：

由隸魔所建立的遊樂園，有各種破天荒的遊樂設施，會在深夜裡偷偷誘拐人類進入其中，收集人類的慾望與靈魂之力。裡頭的特殊設施如情色澡堂，靈薄樂園主題設施之一，就是個所有人都能夠坦承相見、裸露平時自己不為人知的一面的療癒與愛的公共澡堂！

◎角色育成介紹

獲得角色後，除了基本的升級、裝備等系統到進階的突破、進化外，還有一項神秘的系統「惡墮值」。玩家可以從主支線劇情對話選項中提升惡墮值，另外也能送禮加強羈絆，想要解開心愛角色的心房嗎？

除了上述簡單介紹外，遊戲內還有許多趣味滿滿的系統與全新創作的劇情等待玩家來體驗，且開服期間限定活動滿檔，千萬別錯過囉！

現在，來成為大罪們的信徒吧！Google Play和App Store搜尋《sin 七大罪～魔王崇拜～》，另外紳士版APK也同步上架，更多資訊請參考遊戲內公告、官方粉絲團為準。

◎《sin 七大罪》動畫瘋上映中

11/28(六)預計上映集數

第十二集（最終話）：神居於天，天下太平（神は天にいまし、すべて世は事も無し）

天使米迦勒降臨。這不是祝福，而是給地獄帶來毀滅的神之御劍。其身後閃耀的六張神聖光翼，是流放路西法的『七美德』之首的證明。米迦勒使用持有各自羽翼的壓倒性力量讓地獄開始崩壞。但是魔王們為了守護地獄，捨身挑戰米迦勒。成為『七大罪』之首的路西法和米迦勒也展開最終決戰，所有人的命運都將託付於此。

(科技)