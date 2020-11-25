胡潤研究院與建信信託11月24日聯合發佈《2020中國家族財富可持續發展報告》，透過調研數據顯示，大陸成為超高淨值人群資產配置版圖中的首要選擇，境外區域選擇主要為香港、美國、歐洲各國、加拿大和澳大利亞。具體來看，100％的超高淨值人群表示會配置大陸，35％的相關人士表示會配置香港，31％會配置歐洲各國和美國。

該報告顯示，97％的受訪超高淨值人群視「保障和傳承」為家族財富管理首要目的，高達81％的超高淨值人群選擇將銀行儲蓄作為金融投資產品中的基礎標配；有36％的超高淨值個人選擇「規避風險」作為當下資產管理的第一要務，較去年增加8成。

該報告對大陸地區資產5億元（人民幣，下同）以上的43位超高淨值人群（含30位企業家以及13位經濟、金融、法律領域的權威專家）進行專項研究，深入探討對於家族財富管理與傳承的需求等。

據券商中國報導，就年齡分佈來看，超高淨值人群呈年輕化，平均年齡41歲，企業主占85％，企業資產占其所有資產的66％。此外，除了台港澳外，大陸地區擁有億元級資產的超高淨值家庭數量達到10.5萬戶，比上年減少5640戶，年減幅5.1％。

從省市分佈來看，北京、廣東、上海、浙江的超高淨值家庭數量最多，均超過1萬戶。其中北京仍是擁有最多億元資產超高淨值家庭的地區，共計1.89萬戶。

(旺報 )