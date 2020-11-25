台南市警察局新化分局24日跟監涉嫌改造槍枝的王嫌，於其車內查獲4枝槍管，並在其住處查獲手槍、子彈半成品等改造槍枝工具零組件一批，訊後依違反槍砲案移送台南地檢署偵辦。

新化警方日前獲報，王嫌涉嫌藏身民宅改造槍枝，長期蒐證確認情資後向台南地檢署申請搜索票，24日趁王嫌外出尾隨跟監，在關廟保東路將其攔下盤查，於其車內查獲4枝槍管。

警方再帶嫌犯前往永康區住處搜索，查獲非製式手槍2枝、子彈半成品55顆、底火99顆、砂輪機、鑽孔機及相關改造槍枝工具零組件一批，訊後依違反槍砲案移送台南地檢署偵辦。

另唪口派出所接獲被害人王姓婦女報案，稱其接獲中華電信人員電話，表示其門號欠費新台幣約1萬元，惟王女並未辦過中華電信門號。

歹徒稱王女身分可能遭盜用，會有警察電話連絡說明經過，王女隨即接獲自稱台北市政府警察局的警察電話，表示需支付一筆金額，才能處理其身分遭冒用之問題，王女不疑有他，立即至郵局及台新銀行臨櫃分別提款，高達新台幣35萬元後，經行員查覺有異報警協助。

新化分局偵查隊與唪口派出所認為此為詐欺集團的「假檢警真詐財」的老梗，乃不打草驚蛇，請王女假意配合，俟車手溫男於新化區大德路附近見面時將其逮捕，成功抓捕面交車手，全案依冒用政府機關公務員名義詐欺案移送台南地方檢察署偵辦。

(中時 )