旱災中央災害應變中心今（25）日舉行第3次工作會報，由經濟部長王美花主持，會後決議嘉南地區明年一期稻作停灌，停灌區農民及相關產業損失給予補助。至於桃園至台中地區明年一期稻作是否停灌，將於12月檢討後決定。

旱災應變中心表示，由於近期嘉南地區仍無明顯降雨，且中央氣象局預估明年2月至4月反聖嬰現象持續，降雨可能偏少，達到可供灌的機率低。

經應變中心研商後，即日起延長水情黃燈地區夜間減壓供水時段，並要求科學園區及產業園區節水量提升至7％；另外嘉南地區經評估水庫蓄水量不足以滿足明年一期稻作需求，為避免後續供灌水量不足，稻作無法收成，同時考量明年5月底前公共用水需求，決定嘉南地區明年一期稻作停灌，停灌區農民及相關產業損失給予補助。

至於桃園至台中地區水情較嚴峻，明年一期稻作是否供灌，將視12月下旬前降雨狀況滾動檢討，配合育苗作業開始前檢討後決定。

此外，即日起擴大實施自來水減壓時段為夜間10時至隔日上午6時（原為夜間11時至隔日上午5時），同時要求科學園區及產業園區自主節水由現在5％再提升至7％，要求科技部、工業局及加工出口區加強輔導廠商落實節水成效。

(中時 )