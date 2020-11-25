路透引述日本電視台TBS（周三）報導指出，有鑑於新冠病毒感染人數驟增，東京將下令酒吧與餐廳縮短營業時間。

過去幾日東京單日新增確診超過500例，周二重症人數達51人，寫下5月解除緊急狀態以來最多的一天。

TBS電視台報導，東京都將要求餐廳與酒吧夜間10點歇業，自本周六開始實施到12月18日止。東京都一個委員會周三稍晚開會討論防疫措施，隨後東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）將召開記者會。

(工商 )