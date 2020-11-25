疫情惡化 東京將要求餐廳與酒吧夜間10點打烊 13:552020/11/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述日本電視台TBS（周三）報導指出，有鑑於新冠病毒感染人數驟增，東京將下令酒吧與餐廳縮短營業時間。 過去幾日東京單日新增確診超過500例，周二重症人數達51人，寫下5月解除緊急狀態以來最多的一天。 TBS電視台報導，東京都將要求餐廳與酒吧夜間10點歇業，自本周六開始實施到12月18日止。東京都一個委員會周三稍晚開會討論防疫措施，隨後東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）將召開記者會。 (工商 ) #東京 #餐廳 #酒吧 #夜間 #TBS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店拚補血 攻年底節慶商機 04:102020/11/25 財經要聞 《國際金融》病毒見控制趨向 歐股收在近九個月高點 09:432020/11/25 財經 台北車站餐廳深夜遭潛入 失竊萬餘元 12:582020/11/25 社會 王毅訪日 年內建立海空聯絡熱線 04:102020/11/25 兩岸要聞 宜蘭賊偷夢幻石鯛 遭逮時一尾已下肚 04:102020/11/25 地方新聞 法國疫情緩和三段式解封 商家28日可復業 10:132020/11/25 國際 港府抗疫表現 近8成民眾不滿 04:102020/11/25 兩岸要聞 浦東機場爆疫情 取消四成航班 04:102020/11/25 全球財經 乾杯燒肉7-11就吃得到 跨界合作推聯名鮮食 11:132020/11/25 生活 共飲見友人女友爛醉 渣男竟撿屍回家將「哪話兒」塞入她嘴巴 11:432020/11/25 社會 國際熱門新聞 CNN：衛星照顯示 陸沿中印爭議邊界區大興土木 - 國際 川普欲特赦自己恐想得美 關鍵曝光了 - 國際 川普真要特赦 美媒：擬赦免通俄門前國安顧問 後面還有更多人 - 國際 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 川普是共和黨人氣王 最新民調：過半美民眾挺他2024問鼎白宮 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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