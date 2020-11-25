國內興起9人座休旅車包車旅遊，司機如果沒有耐操的好體力是很難勝任，原是體育教練的金玉貞，2年前買車轉行擔任9人休旅司機，在新竹地區有女生投入這行很罕見，她說做這行最苦的就是，要放棄假期和家人相聚的時光！

金玉貞是台灣滑輪裁判教練，在國中小學社團社教四輪溜冰、直排輪、蛇板及滑板，她喜歡旅遊先後走過20多個國家，但最愛的還是台灣，因台灣體育環境不夠完善，加上家庭因素考量，2年前花了2百萬元買9人休旅投入這行，可以自由排定工作量及時間，「一兼二顧」把台灣美麗好風景介紹給包車的遊客。

金玉貞加入邱榮華班長的「希莉克」車隊，她說剛開始入行時真的很辛苦，因為開9人座休旅幾乎清一色是男生，女司機是鳳毛麟角，開車載客多是2天1夜以上的行程，很容易被客人言語吃豆腐，或者被人說閒話，為避免不必要誤會，她對言行都會拿捏好分寸。

綽號「小金魚」的金玉貞不諱言，開9人休旅需要有很好的體力，才有辦法精神專注開車，維護整個旅程的行車安全，她是練體育出身，也可以像男生一樣耐操，但更重要的是，要有貼心服務遊客的熱忱。

「工作就是去適應它、配合它、喜歡它！」金玉貞說，她把坐「金魚號」的客人當成朋友家人長輩，細心站在客人角度看事情，了解客人需要和不喜歡什麼，還要有突發狀況的應變處理能力，才能讓客人快樂出門，平安賦歸。

(中時 )