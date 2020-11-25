川普挑戰2024

一項新民調顯示，要是美國總統川普準備2024年再問鼎白宮，將會是共和黨提名的首選。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）與「政治」（Politico）新聞網周二公布的民調顯示，53％受調者說，在下次總統大選中，他們會選擇川普作為共和黨提名人。

至於副總統彭斯（Mike Pence）則以12％的支持率遠遠落後，名列第2，而川普的兒子小唐納僅以8％的支持率位居第3。

其他在民調清單上的人選，則更是遙遙落後。如2012年的共和黨總統候選提名人猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney），還有德州參議員克魯茲（Ted Cruz），以及美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）都以4％的支持率遠遠落後。

儘管多數受訪者支持川普代表共和黨2024年參選，但同樣的民調卻發現，絕大多數人並不認同他目前的表現。雖然有43％的受訪者說，他們多少或強烈肯定他擔任總統的表現，但卻有56％的人說，他們多少或強烈不認同他的表現。

這項民調是在11月21—23日之間進行，共訪問了1,990名登記選民，而誤差範圍為2％。

(中時新聞網)