三立新聞「美女主播」黃倩萍，之前飛往美國為國人帶來美選第一手訊息，在經歷長達近三周的採訪後，已經返抵台灣進行居家檢疫，結束14天隔離的她，也在凌晨興奮PO文直呼：「隔離好療癒」，正式回歸正常人的日常。

黃倩萍表示自美返台後，按規定進行14天居家隔離，對於許多人好奇這14天會不會很無聊？她表示只管享受跟自己獨處的時間，不用扮演其他任何角色，直呼生活得相當自在，而她也透露這段期間除了看書看劇聽音樂，就是每天睡到無極限，唯一要注意的就是不能漏接里幹事每天兩通來電。

此外，黃倩萍也表示在居家隔離期間，什麼都不做也行，就是躺在床上放空，聽自己心裡的聲音，此外更強調：「如果自己跟自己在一起都覺得無聊，那其他人跟你在一起可能也很無聊」，透露出相當享受這段時間做自己的日子。

對此網友紛紛留言：「這樣好像也不錯，至少是可以讓自己好好放鬆休息一下」、「也只有這個時候才是真正的自己」，但也有人把重點放在她拍攝印有川普字樣的杯子上，紛紛求她割愛：「照片的Trump2020杯可出售嗎」、「好想要妳的川普杯，有多餘可外賣嗎」？

(中時新聞網)