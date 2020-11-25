馬來西亞女大生遭擄殺，受害家屬喊話國賠，並稱考慮爭取引渡罪犯。對此，綠委劉世芳今表示，兩國法律適用多所差異，總統與地方首長在案發後表達的歉意，如果變成請求國賠的條件，她覺得很奇怪；法務部長蔡清祥也提到，我國與馬國未有引渡條例，因此，不曉得引渡的說法是從何而來。

1名馬來西亞籍鍾姓女大生，上月在台灣遭梁姓兇嫌性侵擄殺，受害家屬昨天在馬國召開記者會，會中公開蔡英文向受害家屬的道歉信指出，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成要求國賠，且要求對凶手處以極刑，如果台灣不能滿足要求，將透過馬國司法程式爭取引渡罪犯。

對此，民進黨立委劉世芳今質詢蔡清祥時指出，馬國女學生家屬要提起國賠，主要政治理由是說蔡總統承認有疏失，被害人遇害地點的台南市府也出來道歉；但是，若以這些政治上的表態及外交禮儀的表態，來作為請求國賠的條件，法律上是窒礙難行還依法可行？而被害人家屬請求引渡嫌犯可行嗎？

蔡清祥表示，我國有國家賠償法，要申請國賠，一定要按照中華民國的法律程序進行，向「賠償義務機關」請求，相關機關再進行法律的審酌。

蔡清祥進一步解釋，當事人對於請求賠償的義務機關，如果認為是地方政府，或是哪個國家機關需要負起賠償責任，就要向該機關提出申請，法務部的立場就是尊重當事人的請求權。

至於引渡的問題，蔡清祥直言，引渡必須依照中華民國《引渡法》，但中華民國跟馬來西亞目前沒有簽訂互相引渡的條例，所以不曉得他們的說法是從何而來。

但蔡清祥強調，若馬國希望跟中華民國簽訂引渡條例，我們也歡迎政府對政府來談。

對此，劉世芳認為，事實上中華民國的法律與馬國完全不一樣，對於法律適用的情形若有問題，法務部有必要對外多做澄清。否則，好像我們只是表達善意，但這個善意卻變成一定要請求國家賠償的必要條件，或者是必須的條件，「我覺得是很奇怪，請部長多關心。」

(中時 )