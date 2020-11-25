新冠肺炎後疫情時代，國旅熱大爆發觀光人潮湧入山林。市議員謝志忠等人25日指出，台中市近來救援件數卻是10年新高計有66件、迷途失聯33件、死亡6件都創10年新高，消防局是否有因應措施或新對策？消防局長曾進財說，消防局設有山域事故人命搜救分隊，積極保障人民生命與身體安全。

謝志忠指出，2020是台灣的「背脊山旅遊元年」，觀旅局因應舉辦「2020谷關七雄．健行新森活」活動，完成七雄或三雄，即可拿到限量1000份證書、徽章，截至11／23為止玩登七雄已721人、三雄400人；他自己也完成五雄，準備邁向七雄，今年很可能突破千人。

謝志忠表示，隨著登山人次的提高，台中山難人次也創下十年來的新高！今年的救援件數高達66件，迷途或失聯33件、死亡人數6人，十年來新高！消防局應想辦法完善救護安全網落實山友的安全，享受台灣綠林中的運動旅行。

曾進財表示，台中消防局設有山域事故人命搜救分隊，包括谷關、和平及梨山計三個分隊共56人，其中人員皆經過山搜訓練及甄選，以因應搜救勤務，積極保障人民生命與身體安全。

消防局強調，統計107年至109年10月間梨山、和平、谷關分隊山難搜救器材及裝備，添購共計340萬元設備，強化搜救量能；消防局還整合科技提升山難搜救效能，包括運用GPS定位輔助系統、空拍機、4G影像傳輸、業餘無線電145.00並搭配搜救犬執行任務，相關專案規劃也獲第2屆「政府服務獎」肯定。

(中時 )