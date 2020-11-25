華為受到川普政府禁令制裁，5G業務遭受嚴重打擊。但陸媒引述供應鍵消息指出，華為計畫恢復生產4G手機，已積極向供應商訂購4G手機及相關終端設備零組件，部分製造商已收到通知，華為將在本月恢復購買主機板和其他零件產品。

第一財經報導，一家華為匿名供應商指稱，4G新的手機訂單已經陸續開始備貨，目前都是小批量滾動下單，具體訂單量還沒有辦法預估；並透露按照市場訂單出貨進度，預計新手機將在明年上半年上市，最快在第1季推出。但華為對這項消息不予回應。

高通一直是華為晶片的主要供應商之一，本月初在第4季財報中提到，已收到華為支付18億美元專利費用。高通總裁Cristiano Amon更表示，華為為高通行動晶片業務創造龐大潛在市場，如果能獲得向華為銷售許可，將是一個完全正面的機會。

從獲得許可的情況來看，目前能為華為提供4G晶片的廠商只有高通；此次獲得許可後，未來可望加大華為在4G手機上的供貨能力。

華為內部員工表示，4G晶片的供應，可解決海外大部分區域手機和平板的需求問題，並將海外主要地區的渠道養住，保留隊伍和火種，等待未來的翻盤機會。「目前，東歐、俄羅斯、亞太、中東、非洲以及拉美等地區仍然是4G市場，部分地區只提供4G網絡，4G產品依然具有競爭力。」

(中時新聞網)