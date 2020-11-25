男星林更新2011年因接演夯劇《步步驚心》中「十四阿哥」一角爆紅，2017年跟趙麗穎合作《楚喬傳》，飾演男主角宇文玥，讓演藝事業再攀高峰，外型氣宇軒昂的他，始終是圈內的黃金單身漢，感情世界備受關注，近來傳出他與28歲冠軍女模蓋玥希秘戀，「十四爺」被拍到當眾玩前戲，影片讓人看了不禁臉紅，引發熱議。

林更新因演出《步步驚心》而爆紅，卻也因《步步驚心》續集而惹出爭議，2013年續集《步步驚情》上映，林更新同年在活動中公開說自己沒演是沒收到邀約，讓製作單位受到影迷、粉絲批評，但湖南衛視某導演卻貼出《步步》系列製作人兼唐人影視總裁蔡藝儂的微信截圖，打臉林更新，證明早在前一年就邀他演續集，但被林更新以出演續集作為提前解約的交換條件，痛罵他滿口謊言，加上之後的經紀約糾紛，林更新跟公司對簿公堂，影響了形象跟演藝事業。

林更爆出跟女模蓋玥希秘戀，甚至在飯局上公然玩前戲，讓人看了臉紅。(取材自林更新工作室微博、蓋玥希工作室微博)

但即使演藝路上屢經波瀾，林更新的桃花卻仍旺盛，緋聞不斷，綜合陸媒報導，先前就曾傳出他跟知名雜誌封面選拔冠軍女模蓋玥希疑似交往，兩人相差4歲，但消息並未被雙方所屬公司證實。

沒想之後有媒體拍到林更新帶著女方一起參加朋友聚會，在餐廳公然大玩前戲，他毫不避諱他人眼光地餵女方吃菜，還雙手環住蓋玥希，直到聚餐結束散會都「愛不釋手」，更誇張的是，過程中兩人並肩而坐，林更新竟拉蓋玥希小手放到他大腿根部，上下規律隔褲磨蹭，畫面相當激情，讓網友看傻眼直呼「有那麼癢嗎？」、「情況屬實必須恭喜，為劇炒作可恥必惡報」，原來兩人合作的新戲《最初的相遇，最後的別離》剛上檔，被懷疑是假緋聞真宣傳。

(中時新聞網)