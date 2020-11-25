5G手機換機潮開始顯現，且NB、平板需求可望延續到明年，搭配AR/VR新應用，軟性銅箔基板(FCCL)廠—新揚科(3144)不僅今年獲利有機會超越2017年，明年亦可望穩定成長，隨著高頻高速傳輸需求激增，新揚科預估，明年MPI材料佔營收比重可望上看10%，明年營收及獲利可望比今年好。

新揚科今天參加券商投資論壇，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，且中美貿易戰未歇，但電子產品持續朝輕薄短小及高頻高速傳輸發展，帶動電子產品軟板應用持續增加，市調機構預估，2020年到2023年軟板產業年複合成長率可望達4.5%，FCCL亦可望因軟板新應用穩定成長。

因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，新揚科近兩年投入不少資源開發新產品，包括：應用於手機天線、Type C、USB 4.0及穿戴裝置AR/VR的MPI材料，除高頻高速材料，新揚科終端產品也擴增至無線耳機、智慧音箱、藍芽折疊式鍵盤、電動車電池等，產品組合優化讓新揚科今年營運在智慧型手機需求疲弱下，獲利卻比去年好很多。

新揚科前3季合併毛利率拉升至16.48%，年增0.73個百分點，稅後盈餘為1.61億元，年成長50.47%，每股盈餘為1.6元，累計前10月合併營收為23.79億元，年減0.46%。

在MPI材料部分，今年MPI佔新揚科營收比重約5%，明年在新訂單及新客戶挹注下，佔比有機會上看10%。

展望明年，新揚科表示，5G換機潮預計明年開始顯現，且居家工作可望延續，NB、平板需求不墜，加上AR/VR等新應用，明年軟性銅箔基板產業還是會成長，雖然第4季有季節性因素，但今年獲利有機會超越2017年，明年業績可望比今年好。

為因應客戶需求，新揚科今年再新增10萬米平方產能，目前雙面板月產能為50萬米平方，應用於平板、NB、藍芽折疊式鍵盤及電動車電池的單面板產能則約30萬米平方。

(時報資訊)