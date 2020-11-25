怕身分曝光匿名檢舉逃漏稅 國稅局：不會調查 13:592020/11/25 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部南區國稅局表示，有不少民眾擔心身分曝光，會採用匿名、或是未具真實姓名、地址等方式檢舉逃漏稅，這類檢舉案件，除非已提供具體事證外，否則國稅局不會做調查、形同「已讀不回」。 國稅局指出，民眾可能擔心留下真實姓名及地址檢舉逃漏稅，身分會曝光而受到報復，但稽徵機關對檢舉人身分皆有保密措施，檢舉人姓名及地址等個人資料，皆有專責人員負責登錄、密封，再分案派給查緝人員調查，而答覆檢舉人的公文書皆以雙掛號密發，確保檢舉人身分資料不外洩。 (工商 ) #檢舉人 #檢舉 #逃漏稅 #國稅局 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 快來對獎！9、10月統一發票千萬獎號42024723 - 要聞 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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