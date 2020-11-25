財政部南區國稅局表示，有不少民眾擔心身分曝光，會採用匿名、或是未具真實姓名、地址等方式檢舉逃漏稅，這類檢舉案件，除非已提供具體事證外，否則國稅局不會做調查、形同「已讀不回」。

國稅局指出，民眾可能擔心留下真實姓名及地址檢舉逃漏稅，身分會曝光而受到報復，但稽徵機關對檢舉人身分皆有保密措施，檢舉人姓名及地址等個人資料，皆有專責人員負責登錄、密封，再分案派給查緝人員調查，而答覆檢舉人的公文書皆以雙掛號密發，確保檢舉人身分資料不外洩。

(工商 )