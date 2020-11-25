繼聯發科、仁寶等科技大廠、金控業也陸續取消舉辦尾牙後，驚傳中華電（2412）也將停辦尾牙，中華電回應，公司仍在商討中。

中華電信表示，現在距離尾牙還有一段時間，公司是否舉辦尾牙還在商討中，將視疫情狀況及CDC的政策指示，公司會作整體考量，待確認後會對同仁、以及對外公布。

(工商 )