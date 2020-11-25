電信業停辦尾牙第一槍？ 中華電：仍在商討中 13:592020/11/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼聯發科、仁寶等科技大廠、金控業也陸續取消舉辦尾牙後，驚傳中華電（2412）也將停辦尾牙，中華電回應，公司仍在商討中。 中華電信表示，現在距離尾牙還有一段時間，公司是否舉辦尾牙還在商討中，將視疫情狀況及CDC的政策指示，公司會作整體考量，待確認後會對同仁、以及對外公布。 (工商 ) #仁寶 #中華電 #聯發科 #商討 #辦尾牙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》球員工會再發聲 向新會長喊話互相尊重 14:222020/11/25 體育 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 1分鐘讀財經》川普最後追殺 中芯恐列黑名單 一票台廠爽翻 08:162020/11/25 財經 中芯若列黑名單 苦到高通 樂了聯發科 04:102020/11/25 財經要聞 陸網友誣指台飛官廈門投誠 國台辦批民進黨惡意炒作 12:332020/11/25 兩岸 《集中市場》外資不賞臉 權王連6日站不回500元 15:282020/11/25 財經 5G點火 遠傳專網營收拚倍數成長 04:102020/11/25 產業．科技 超車大立光 聯電市值第10大 04:102020/11/25 財經要聞 IC設計股群魔亂舞 資金可能轉入傳產 12:432020/11/25 財經 中華科大 深耕航空技職教育 投入無人機研發及訓練 04:102020/11/25 產業．科技 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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