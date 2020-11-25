黃裕鈞（右）2019年4月陪江啟臣赴美國白宮拜會國安會官員。（摘自黃裕鈞臉書）

美國政府啟動政權交接，總統當選人拜登也提名首席外交策士布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，國民黨前主席朱立倫2015年訪美時，就與時任副國務卿布林肯多次會面，布林肯還幫朱立倫取「Big Eric」的綽號。近朱人士表示證實，朱已規劃明年赴美，屆時有機會與布林肯敘舊；黨中央則表示樂見，若需協助也會全力協助。

美國大選民主黨拜登勝出後，民進黨已由駐美代表蕭美琴與布林肯連線通話。國民黨方面雖苦於疫情，黨主席江啟臣一上任就指示要在華府籌設的代表處尚無具體進展，但相關籌備、聯繫工作仍由副祕書長黃奎博等人持續進行中，並準備疫情結束後由江親自訪美；此外，過去與包括布林肯等民主黨人士有頗多交流的朱立倫，也準備明年訪美。

淡大外交學程講師黃裕鈞在朱立倫當黨主席時擔任國際部專員，江啟臣當黨主席時，他也曾任黨發言人約兩個月。黃裕鈞指出，朱立倫 2015年訪美時，他也隨行，當時就數度與時任副國務卿布林肯會面，布林肯還帶朱參觀國務院，一一與各部門接觸，朱當時還說，「會談氣氛非常好，每個部門都很愉快」。

黃裕鈞透露，布林肯對台友善、待人親切隨和，由於他和朱的英文名字都是Eric，布林肯就親暱地稱朱「Big Eric」、稱他「Young Eric 」。

黃裕鈞也說，2017至2019年，江啟臣以國會議員四度訪美，他也都陪同，不過當時是共和黨執政，他陪同接觸國務院、國安會及智庫等，都是共和黨官員，布林肯已是卸任官員，當時並無接觸。

近朱人士則指出，朱立倫到美國是受到「總統規格」接待，確與布林肯是舊識；如今布林肯將擔任國務卿，考量對方將非常忙碌，目前尚未與布林肯聯繫，不過朱陣營與民主黨智庫多位學者都密切連繫，有規劃明年訪美，屆時希望能與布林肯等老友敘舊，但須視疫情進行安排。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，國民黨立場向來「親美」，江啟臣過去數度訪美，雖與布林肯沒接觸過，但民主黨、共和黨官員、國會議員及智庫人士都有就多有接觸；黨內人士包括朱立倫在內訪美交流、與布林肯等美國官員互動，對黨及台灣都是好事，黨中央非常樂見，若需協助，黨中央也會全力協助。

(中時 )