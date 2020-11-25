天才小釣手漫畫家矢口高雄病故 享壽81歲 15:582020/11/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本讀賣新聞報導，日本漫畫家、「天才小釣手」作者矢口高雄（本名高橋高雄）20日因胰臟癌逝世，享壽81歲，已辦理告別式，僅近親者出席。 矢口高雄生於秋田縣，1973年到1983年於漫畫雜誌「週刊少年Magazine」連載漫畫「天才小釣手」，描述在山村長大、喜歡釣魚的少年三平的故事，在兒童間引起釣魚熱潮。 「天才小釣手」並曾獲頒講談社出版文化獎。 (中央社) #釣手 #高雄 #天才 #日本 #釣魚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昔與小澤圓拍香艷片 16歲當小三未婚生子又爆沾人夫導演 06:312020/11/25 娛樂 走過喪妻之痛 前藍營國大代表愛上小24歲名媛 大方承認「小仙女」 08:362020/11/25 政治 情牽15年林志玲嫁AKIRA 百億馬桶小開邱士楷小15歲新歡曝光 08:242020/11/25 娛樂 獨留1歲孫在家繩子纏頸亡 阿公判緩起訴1年 15:012020/11/25 社會 彩券銷售翻轉生活 經銷商反用愛串連在地「美好事」 11:262020/11/24 財經 屏東小姊弟2天內1死1傷 父母稱無虐童檢警續追查 13:062020/11/24 社會 關懷社會議題 漢來美食辦《回家》公益電影放映會 17:512020/11/24 旅遊 看準商機 高雄銀行成立「橋頭科學園區分行」 17:512020/11/23 財經 高雄路邊租還 iRent年底前開辦 04:102020/11/25 地方新聞 2天內姊傷弟亡 父母否認虐童 04:102020/11/25 地方新聞 國際熱門新聞 上任立即清算川普？拜登終於親口表態了 - 國際 影》美沙漠深處驚見神秘高大金屬碑 官員急籲民眾別來 - 國際 CNN：衛星照顯示 陸沿中印爭議邊界區大興土木 - 國際 川普欲特赦自己恐想得美 關鍵曝光了 - 國際 外星人爆闖美軍基地遭狂轟慘死 美士官長嚇到臉色慘白 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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