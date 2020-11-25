日本讀賣新聞報導，日本漫畫家、「天才小釣手」作者矢口高雄（本名高橋高雄）20日因胰臟癌逝世，享壽81歲，已辦理告別式，僅近親者出席。

矢口高雄生於秋田縣，1973年到1983年於漫畫雜誌「週刊少年Magazine」連載漫畫「天才小釣手」，描述在山村長大、喜歡釣魚的少年三平的故事，在兒童間引起釣魚熱潮。

「天才小釣手」並曾獲頒講談社出版文化獎。

(中央社)