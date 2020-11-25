國民黨籌設KMT駐美代表處，雖苦於疫情所阻，不過相關籌備仍持續進行，且規劃疫情結束後，黨主席江啟臣親自訪美。對於國民黨反對萊豬，副祕書長黃奎博指出，國民黨為食安反萊豬，但不是反美豬，「反萊豬不會是設代表處或江啟臣訪美的阻礙」。

據指出，黨中央對籌設KMT駐美代表處可能採取階段式設立，因為今年前半年的各項選舉以及全球疫情所限，第一步可能先在台北成立工作小組，由黨部主委級或以上的幹部擔任召集人，研商拜登政府時期的亞太事務人才以及KMT對美交流策略，並與KMT國際事務部合作，從海內外人才中籌組對美團隊。

第二步則將理念向潛在的金主說明，向海內外募集資金，最後在美國華府設立據點。據悉，這個據點可能先以線上方式運作，也可能直接以實體方式運作。至於該據點的負責人，以具有對美交流經驗、有工作熱忱、政通人和為主要考量。

對於朱立倫明年也要訪美，據悉，江啟臣曾表示，國民黨過去的對美工作人才、歷屆對美有聯繫管道的主席與重要幹部，都應該是請益、拜託的對象，不宜有所區別。

此外，包括江啟臣、黃奎博及國際事務部等黨務主管，過去與民主黨、共和黨人士都有暢通管道，國民黨也認為無論美國的執政黨或在野黨，都必須持續且密切交流，了解彼此想法，例如最近的「萊豬」被民進黨蓄意操作成國民黨「反美」，就是靠過去累積的互信，讓美方了解國民黨是為了食安，並非反美。

黃奎博受訪時指出，國民黨認為反對萊豬是為了食安，為了維護人民重要權益，未來駐美代表處設立後，亦將會針對這些敏感議題直接與美方各界溝通，「萊豬不會變成一個設點或江啟臣訪美的阻礙，就像民進黨之前反美牛，說美牛是毒牛時，它的駐美代表處也持續運作，沒有問題」。

(中時 )