海峽兩岸電視主持新人大賽，以平潭主場、台北分場的形式，採網路連線錄影。（洪肇君攝）

阮佩慈與大陸選手隔空搭檔，一起直播帶貨叫賣台灣凍頂烏龍茶。（洪肇君攝）

「第十二屆海峽兩岸電視主持新人大賽」兩岸總決賽24日在台北、福建兩地同步舉行，台灣選手阮珮慈、杜晴雯、阮以竹以優異表現獲2金1銀，阮珮慈又靠著直播帶貨項目，生動介紹凍頂烏龍茶，再拿下「最佳創意獎」。

24日晚間在台北攝影棚，台灣評審有唐從聖、陳海茵，大陸攝影棚內的評審有鞠萍（央視主持人）、朱迅（央視主持人）、楊乘虎（北京師範大學影視傳媒系主任）；兩岸共卅多名學生主持人，要爭奪金麥克風獎和金銀獎等獎項。

首先在自我介紹母校的項目中，台大醫學系的杜晴雯不只強調台灣大學是學術重鎮，還俏皮表示，校內的牧場可以喝到新鮮牛乳；政大新聞系的阮珮慈先說明校名叫「政治」，各種院系所卻一點都不政治，她的學長姐都很有才華，例如張雨生、陶晶瑩，相信大陸朋友一定不陌生；阮以竹則說明世新大學有悠久的新聞專業歷史，校園旁的美食特別多，因此，傳播系所的學生都是一手拿筆一手拿筷子，會寫也會吃。

第二階段考驗項目，阮珮慈與大陸選手隔空搭檔，必須直播帶貨台灣凍頂烏龍茶。強調烏龍茶可以生津回甘，在清朝時，還曾被福康安送回北京，呈給乾隆皇當禮物，「想要體驗皇帝的味道，一定要品嚐台灣高山烏龍茶。」

最後的即席演講項目，杜晴雯抽到題目是「創新」、抽中道具是口罩，每個人只有短短30秒思考時間。她從醫學系學生天天戴口罩來引述，說明疫情當中口罩業者的各種創新之道。

阮珮慈抽到「青春」與口紅，於是從口紅可為臉部增添一抹紅來引申，不管什麼年紀，只要保有青春的心態，就是那一抹紅為人生增添色彩。結語則是祝願所有參賽者，不會枉費青春，要像口紅一樣，成為外在形象最吸引人的一點嬌紅。

去年的金獎得主蘇子朋，已經從台大畢業，以學長身分擔任嘉賓主持人。他表示，以嘉賓主持的身分回到兩岸主持人大賽舞台，心中非常感動，只可惜今年的台灣參賽者無法到大陸現場比賽，失去跟大陸學生實地交手的機會。

蘇子朋先前在排練空檔，將參賽經驗傳授給3位「學妹」，從拿麥克風的方式到舞台走位，每一個步驟都仔細叮嚀，同時強調，要在精神上緊張、外表放鬆，才能展現出最自信的一面。

(中時 )