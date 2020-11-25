國民黨團昨12度杯葛行政院長蘇貞昌赴國會施政報告，今天再召開記者會提出新訴求，若蔡英文總統稱開放萊豬是蘇貞昌的決策，會立即讓蘇揆上台施政報告，另外，蘇揆說疫情過後才能赴美查廠，要求政府完成查廠程序前，不得進口萊豬，呼籲政府暫緩開放萊豬等相關行政命令，若要進一步撤回的話更歡迎。

衛福部長陳時中日前承諾，新制上路前將派員赴美查廠，不料，衛福部次長石崇良前天接受立委質詢改口，稱海外查廠不是必要條件，後來陳時中澄清，目前仍在與美談判中，行政院長蘇貞昌昨直言等疫情後在查廠。

對此，國民黨團總召林為洲說，過去馬英九政府執政，有先制定食安法等相關法律，訂定查核系統的辦法，然後依據辦法訂出行政命令的作業程序，赴美檢視18個養牛、屠宰場，確認沒問題才讓美牛進口。

林為洲要求蔡政府也應比照辦理，不能說法律沒有美豬進口的相關行政作業規定就不派人去美國查廠，即便是一般人買家俱，也會想去工廠檢查看有無偷工減料，因此完成嚴謹的查廠程序才能進口，如果蘇貞昌承認開放萊豬的政策是他決定的，國民黨團立即讓蘇施政報告進行詢答。

國民黨團首席副書記長鄭麗文質疑，蔡英文過去擔任政府單位的重要國際談判團隊，不知道這是國際慣例嗎？要開放某個產品的進口，有一定流程與程序，她是真不知道還是裝不知道？為何蔡英文當「總統」後自廢武功？把任何正常主權國家，進口貨物的流程，牽涉到食品安全與民眾健康，連基本的SOP都當作沒看見？只為幫川普輔選就罔顧國家主權恣意濫為到無法無天地步嗎？

國民黨立委洪孟楷要求民進黨不要再搞雙重標準，過去在野時要求馬政府做查廠動作非常嚴苛，執政後卻全盤放手不管。既然蘇貞昌說疫情過後在查廠，他要求相關部門疫情過後，再考慮開放來豬進口。

對於總統府婉拒和國民黨主席江啟臣公開辯論萊豬，國民黨立委陳以信說，當時審查ECFA，時任民進黨主席的蔡英文說，ECFA是社會重大議題，政府應負責任地對外說明，接受在野黨的辯論，現在的蔡英文難道是失智症，或者民進黨非負責任的政黨，抑或蔡英文承認自己是影子總統，民進黨是由蘇貞昌主導，希望蔡英文負責任的向國人說明立場。

(中時 )