教育部課審大會原本有48人，但之前有4個國中組委員因為不滿本土語言要在國中3年都列為必修而辭職，加上有17個非政府代表委員在11月24日任期屆滿，因此要進行重組。教育部已提出26位候選名單，將經由課審會審查會遴選21名新委員上任。

有關新任課審會審議大會非政府代表委員候選人之審查進度，立法院已於11月12日將各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」委員15人名單函送行政院。經行政院11月19日交下，由立法院推薦社會公正人士共15人名單，以組成「課程審議會委員審查會」，教育部已召開1次會議。

這次遇缺待補之「課程審議會審議大會」非政府代表委員共21人，教育部已依規定提出建議名單，報經行政院同意提名為委員候選人。

教育部提出的26位候選人名單如下：

專家學者8人：國北教課程與教學傳播科技研究所教授張新仁、屏教大教育系副教授王慧蘭、台師大機工系教授鄭慶民、海洋大學教育所教授張正杰、國北教教育系教授兼副校長張郁雯、屏東大學教育系副教授王儷靜、台南大學教育系教授許誌庭、北科大師培中心副教授林志哲。

教師組織成員2人：全教總理事長侯俊良、全國教師會理事李雅菁。

家長組織成員3人：台南市中小學家長協會榮譽理事長高明禮、全國家長團體聯盟理事王文賓、台灣家長教育聯盟理事長謝國清。

校長組織成員4人：高雄鼓山高中校長莊福泰、永平高中校長劉淑芬、高雄市中小學校長協會榮譽理事長黃秀霞、台北市國小退休校長協會會員鄧美珠。

教育組織成員5人：台灣實驗教育聯盟法務部執行長魏坤賓、人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠、自治教育推廣協會祕書長吳律德、保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光。

學生代表4人：文化大學范智鈞、政治大學公共行政所陳法霖、長榮大學進修學士管理系楊昀臻、東海大學經濟系陳愷為。

(中時 )