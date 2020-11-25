一直鍥而不捨追查總統蔡英文論文問題的資深媒體人彭文正，23日上「韓國瑜貼身主播」王又正的網路節目，談到近來引爆秋鬥人潮的萊豬、關中天等問題，彭文正以過去自己節目遭關閉的經驗，斷言NCC關閉中天「就是總統府下的令！」。不過，今（25日）蔡總統接受媒體聯訪時強調，有關中天案是尊重NCC獨立機關的決議，總統府未介入。

彭文正表示，當時他在民視錄節目時，就知道電視台的高層被叫進官邸，最後造成他的政論節目遭到關閉；他當天錄節目到一半突然收到簡訊「今天是最後一集」，且節目後來還被更換主持人，過程荒唐，想都想不到民進黨做得如此粗糙。

回到近來的萊豬、中天關台等爭議，彭文正認為這都是一樣的，他指出如此粗糙的操作非一般人會做的事，而行政院長蘇貞昌還算是正常人，「主謀已經相當明顯了」。

彭文正爆料，當年民進黨高層還曾狠嗆參加他節目來賓「你是翅膀硬了嗎？」，民進黨更有「中央廚房」，專門產製節目的製播內容，指示誰談的議題、節目製作人跟誰見面，左手棍子、右手蘿蔔，拿政府標案來當誘餌，實質掌控媒體，根本就在蔑視新聞自由！

(中時新聞網)