屏東吳姓男子積欠150萬元工程款未還，債權人吳男夥同方男、張男前往吳嫌的工作地討債，沒想到吳嫌心生不滿，竟加速倒車撞倒方男，並將其輾壓致死，屏東地院一審依殺人罪判吳嫌14年徒刑，褫奪公權7年，25日高雄高分院認為吳嫌事後與死者家屬在民事達成和解，故撤銷原判決，改判吳嫌11年徒刑，褫奪公權5年。

判決指出，吳嫌在2014年間因為屏東潮州四林大武園道的瀝青鋪設積欠150 萬元的工程款未還，吳男經過幾次催討，吳嫌均置之不理，因此吳男在2018年某日得知吳嫌在崁頂鄉國道三號高架橋下施作拓寬工程，便找來方男、張男一同前往吳嫌工作處，並輪番上陣要求吳男還款。

未料，不斷遭到催款的吳嫌因此心生不滿，一氣之下駕駛工程車，高速倒退衝撞站在車輛後方的方男，並在他倒地後輾過其身軀，使方男卡在工程車底盤下方，導致方男全身重創，頭部及四肢多處擦傷出血、肋骨骨折、肺部出血，緊急送醫急救後因呼吸衰竭，仍然回天乏術。

屏東地檢訊後依殺人罪及殺人未遂罪將吳嫌起訴，一審屏東地院認為，雖然吳嫌之前並無犯罪紀錄，但在此案中漠視他人生命，惡性重大，且犯後避重就輕，未有悔意，依殺人罪重判吳嫌有期徒刑14年，褫奪公權7年。

高雄高分院25日二審判決結果出爐，法官審酌吳嫌事後已經與被害人父母以300萬元達成和解，因此撤銷一審判決，減低其刑，同樣依殺人罪改判吳嫌11年徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

(中時 )