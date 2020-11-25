「FOOD超人」由風車圖書打造品牌肖像，針對0-6歲兒童，打造出各式適齡產品，在小朋友圈裡算是有相當高的知名度。(吳建輝攝)

除了金鐘獎外，「FOOD超人」還得到義大利「奧尼羅斯影展」最佳動畫獎、美國「南部電影節」最佳動畫大獎等，可說是台灣之光。(吳建輝攝)

台製動畫「FOOD超人」，以台灣特色食物包子、油條、粽子等為主角，故事內容以食安、環保、科學等知識為主軸，今年獲得第55屆電視金鐘獎「動畫節目獎」肯定，而幕後推手就是來自彰化大葉大學，多媒體學成副教授陳志隆擔綱編劇分鏡等角色，25日大葉大學校長梁卓中，頒發榮譽顧問聘書給風車圖書出版董事長許丁龍，期盼未來能透過產學合作，一同創作出更多優質動畫。

「FOOD超人」由風車圖書打造品牌肖像，針對0-6歲兒童，打造出各式適齡產品，在小朋友圈裡算是有相當高的知名度，2016年風車圖書找上大葉大學製作動畫，算是台灣出版跨足動畫的首例，除了鑲「金」以外，也獲得不少國際影展肯定，更讓台灣原創動畫被世界看見。

大葉大學多媒體學程副教授陳志隆表示，2016年董事長找上他們，希望能打造符合台灣味，又富含教育意義的動畫，經過一年策畫2017年推出第一季「FOOD超人」就入圍金鐘，今年推出第二季，更是拿下金鐘獎獲得肯定，

陳志隆說，他與助理教授吳旻書負責編劇及分鏡，1季26集，每集10分鐘就要畫250個鏡頭，也利用課堂上，從故事討論、梗概、腳本等等，讓學生實際參與動畫製作，因此得知作品得獎，全校師生也都相當雀躍，也是真正落實產學合作很好的典範。

風車圖書出版有限公司董事長許丁龍表示，《FOOD超人》自2018年起，陸續在公視、東森幼幼台播出，除了金鐘獎，也前後得到義大利「奧尼羅斯影展」最佳動畫獎、美國「南部電影節」最佳動畫大獎，都要感謝大葉大學師生參與，也謝謝校長給予機會，期盼未來更密切的產學合作，再創佳績。

(中時 )