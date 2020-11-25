俄羅斯線上零售商Ozon控股在周二的美股首次上市中，股價飆漲逾40%，此前該公司在IPO中籌資近10億美元。

Ozon周二在美股ADS的開盤價為42.3美元，高於30美元的IPO價格。

Ozon先前在那斯達克上市的3300萬個ADS中以高於其目標區間進行定價。Ozon於上周表示，計畫在22.50~27.50美元之間發行3000萬股美國存託憑證(ADS)。

這家由Sistema和私募公司Baring Vostok分別持股的俄羅斯財團周二也同時在莫斯科上市，成為繼En+集團15億美元IPO籌資後，俄羅斯近三年來最大的IPO。

Ozon為俄羅斯首家電子商務公司，素有俄羅斯亞馬遜之稱。

Ozon目前有超過1100萬個活躍買家，在俄羅斯電子商務市場市佔率為7%；今年以來由於疫情而來的封鎖限制，消費者紛湧入線上購物，造成銷售屢創佳績。

(時報資訊)